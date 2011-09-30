Польський експерт: поки Тимошенко у в'язниці, угоди не буде

Європейський Союз навряд чи погодиться включити в договір про Асоціацію з Україною згадку про "перспективу членства" в європейському об`єднанні, якої домагається українська влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Славомір МАТУШАК в аналізі, присвяченому цим переговорам.

"Запис про перспективу членства в Євросоюзі видається нереальним (це однозначно виключив комісар з питань розширення Стефан ФЮЛЕ), але можливі поступки ЄС в інших сферах, наприклад, обіцянка подальших візових спрощень", - відзначено в огляді аналітика.

С.МАТУШАК назвав "технічно" можливим завершення переговорів про створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (DCFTA) та про Асоціацію до запланованого на 15 грудня спільного саміту, зауваживши, що це уможливлює підписання цих документів в 2012 році, а ратифікацію до 2014 року.

"Остаточно рішення про підписання матиме політичний характер. Обов`язковою умовою є знаходження українською владою вирішення справи Юлії ТИМОШЕНКО, згідно з очікуваннями ЄС - звільнення її з-під арешту та можливість участі у парламентських виборах 2012 року", - написав аналітик.

Він відзначив, що останній раунд переговорів з DCFTA, котрий пройшов 19-23 вересня, підтвердив зацікавленість українських властей якнайшвидше завершити переговори, про що свідчать зроблені українцями поступки.

"Обидві сторони порозумілися у двох головних спірних питаннях: експортні мита на українські товари та мита на європейські автомобілі. Україна погодилася на їх відміну в обмін на 15-річний перехідний період", - написав експерт.

С.МАТУШАК висловив думку, що українська влада планує завершити переговори в питанні Асоціації, яка включає DCFTA, під час запланованого на 20 жовтня візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.