Лукашенко погодився продати білоруську трубу за ціну, яку дає Газпром
Натомість хоче "рівні умови"
Білорусь готова продати «Газпрому» свій пакет акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд. дол., але за дотримання низки умов.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявив журналістам Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.
Він сказав, що «Газпром» цікавить перш за все 50% акцій «Білтрансгазу», які є власністю Білорусі, за тими ж цінами, що і перші 50% акцій, - за 2,5 млрд. дол.
«Ми не проти, але ми виставляємо свої вимоги. Перша - аби по цій трубі завжди в повному обсягу прокачувався газ на захід. Для того, щоб ми мали певну плату за транзит, щоб «Білтрансгаз», якщо він буде російським, платив тут податки. Друга вимога полягає у виході на рівнодохідні ціни на газ. Ми пов`язуємо це з єдиними рівнодохідними цінами в Росії і Білорусі. До цього ще підштовхує і Єдиний економічний простір», - пояснив глава Білорусі.
Він також відзначив, що не тільки під час переговорів з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, а й під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Сочі як один з блоків на переговорах обговорювалося питання про рівні умови господарювання суб`єктів у двох країнах.
«Інакше, який був нам сенс вступати в ЄЕП, якщо ми не маємо рівних можливостей. Повинні бути рівні умови», - вважає О.ЛУКАШЕНКО.