Путіну на день народження пропонують розфарбувати «Вову і Діму» (фото)

Автори календаря з оголеними студентками підготували до дня народження російського прем`єра Володимира Путіна не менш оригінальний подарунок – дитячу розфарбовку про «Вову і Діму». (Сьогодні Путіну виповнилося 59 років).

Крім самої ідеї «розмалювати» на свій смак правлячий тандем РФ (з незрозумілої примхи авторів представлений у вигляді великоголових малюків з недитячими проблемами) російським дітям запропоновані ще і оригінальні тексти про повсякденне життя Вови і Діми.

"Володя встає щодня рівно о 6.45 і одразу робить зарядку", - цитує Ленра.Ру самий початок розфарбовки. Далі повідомляється, що щодня він їсть кашу на сніданок, а потім їде на роботу в "білу будівлю з прапором на даху".

У числі іншого автори стверджують, що «У Вови - складна робота, яку окрім нього ніхто не зможе виконати». (На жаль питання, що ж у такому разі робитиме наступний прем`єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, окрім як щодня розписуватиметься в повній невідповідності посаді, авторів книжки не схвилювало)

Діма, на погляд авторів книги, - "дорослий" і "вже сам чистить зуби". (Приголомшливе особисте досягнення для президента країни). Так підписано картинку, де Діма, стоячи на стільчику, тягнеться до дзеркала. На сніданок він віддає перевагу яблукам, тому що це корисно. Робота Діми, як стверджується в розфарбовці, полягає в тому, що він "робить людей щасливішими".

Описані в книзі і тяжкі трудові будні правлячого тандему. Так, скажімо, одна сторінка повідомляє, що «Всі діточки вже сплять, а Діма продовжує працювати», а наступна за нею: «Після роботи Вова і Діма полюбляють грати в бадмінтон». (Мабуть, навпомацки?)

Але найголовніше, «хто б що не говорив, Вова і Діма знають, що головне в житті – це дружба».