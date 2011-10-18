Лукашенко не проти гей-параду

Мінський міський виконавчий комітет заборонив проведення гей-параду, який планувався в білоруській столиці 22 жовтня, повідомляє сайт організаторів заходу.

Більше року тому в Мінську вже намагалися провести подібний захід. Він закінчився затриманням кількох учасників.

"Мінміськвиконком не дозволив проведення мінського гей-параду по вулиці Красіна в мікрорайоні "Сосни", незважаючи на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він не проти гей-параду на околиці міста", - йдеться в повідомленні.

Заявники гей-параду отримали відповідь з міськвиконкому в якому повідомляється, що парад "не дозволено".

За їх інформацією, причиною заборони названо той факт, що проведення заходу планувалося на відстані менше 50 метрів від організацій, які задіяні в системі життєзабезпечення населення. Також у відповіді йдеться, що парад створить перешкоду для руху пішоходів і транспорту.

На прес-конференції 7 жовтня для російських ЗМІ президент Лукашенко торкнувся теми гомосексуальної орієнтації, нагадує РІА "Новости". Це сталося, коли він згадав про візит до Мінська в грудні 2010 року міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини Радослава Сікорського та Гідо Вестервелле. За словами Лукашенка, він шкодує про те, що негативно висловився про гомосексуалістів під час зустрічі з Вестервелле.

При цьому, підкреслив Лукашенко, він не став би забороняти гей-паради, як у Росії.

"Я б не забороняв. Де-небудь на околиці міста, на диво людям, показали б народу, що є", - заявив тоді президент Білорусії.