На мітинг у Москві вже прийшло стільки людей, що навіть поліції не видно

На Болотній площі Москви десятки тисяч незгодних з результатами виборів до Державної Думи росіян проводять мітинг з вимогою проведення перевиборів.

Як передає кореспондент УНІАН, на площу прийшло декілька десятків тисяч людей, але точну цифру визначити неможливо, оскільки весь простір заповнений людьми.

Учасники мітингу скандують: «Перевибори!» Багато хто тримає плакати, на яких написано: «За чесні вибори», «Повернемо країні вибори», «Повернемо чесні вибори».

Багато учасників причепили на свій одяг білі пов`язки, на яких написано: «Я ставлю хрест на злодійській владі», багато тримають у руках білі квіти і білі надувні кульки, що також символізує незгоду з результатами виборів до Держдуми.

На площі встановлено сцену, на якій написано «вимагаємо відміни підсумків голосування, вимагаємо реєстрації політичних партій”, а також “Росія будь вільною”.

Багато тримають у руках символіку різних політичних партій і рухів. Водночас через величезну кількість людей підійти до сцени і почути, що говорять виступаючі неможливо.

Час від часу натовп скандує «Росія без Путіна", "Ганьба", "Повернемо вільні вибори».

Учасникам мітингу роздають різні листівки, а також доповіді Бориса НЕМЦОВА «Путін. Корупція», «Путін. Підсумки. 10 років».

На площі через велику кількість людей не видно поліцейських, хоча вхід на мітинг формально здійснюється через металошукачі.

Площа по периметру обгороджена технікою, яка призначена для прибирання міста.