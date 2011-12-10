У Москві людей закликають забрати в Путіна владу вже 4 березня

На мітинг у центрі Москви зібралося близько 100 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «Яблоко» Сергій МІТРОХІН, виступаючи на мітингу на Болотній площі.

«Тут зібрався майже стотисячний мітинг», - сказав С.МІТРОХІН.

За його словами, сьогодні «правляче російське угруповання на чолі з ПУТІНИМ і МЕДВЕДЄВИМ дізнається, що в Росії є народ».

Він заявив, що треба вимагати у правоохоронних органів розслідування фальсифікацій під час виборів до Держдуми, подати позов до Верховного Суду, аби «ці ганебні вибори» були скасовані.

«Ми маємо право вимагати нових виборів», - сказав С.МІТРОХІН і додав: «Якщо нічого не зміниться, то «злодійська влада» продовжуватиме красти впродовж 5 років. За його словами, є можливість змінити чинну владу ПУТІНА вже 4 березня, коли пройдуть президентські вибори».

Він також закликав росіян вийти на наступний мітинг 17 грудня на Пушкінську площу о 16.00.

Поміж виступів учасники викрикують гасла: «Свободу», «Геть Путіна», «Геть Єдину Росію», «Геть беззаконня», «Політв`язням свободу», «Пора міняти владу».

Також на плакатах можна побачити написи: «Ми вас не обирали», «Путін забирайся», «Ваші «вибори» не визнаємо», «Сфабрикована Дума народу не потрібна».

Кількість учасників мітингу постійно збільшується. На даний момент людьми заповнена повністю Болотна площа, а також набережні та мости, які прилягають до площі.