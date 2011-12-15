Нерухомість у Польщі може подешевшати більш ніж на третину

Нерухомість у Польщі в разі нової рецесії в світовій економіці в найближчі два роки може подешевшати ще на 30%.

Про це пише в середу Gazeta Wyborcza з посиланням на рапорт найбільшого польського банку й гравця на ринку житлових кредитів PKO BP.

Експерти банку вважають "найвірогіднішим сценарієм" на першу половину 2012 року продовження "невеликого" зниження цін, яке триває практично безперервно останні три роки після початку світової фінансової кризи в 2008 році.

"Аналітики PKO BP визнають, що існує ризик, що за найближчі 2 роки ціни можуть впасти більш ніж на 30%. Вірогідність такого сценарію - внаслідок "повернення рецесійних явищ у світовій економіці" - становить менше 25%", - написала газета.

Експерти PKO BP, який видав 20% усіх іпотечних кредитів у Польщі, також відзначають збільшення пропозиції квартир на первинному й вторинному ринках разом зі зниженням купівельної спроможності поляків.

Газета зазначає, що збільшення курсу швейцарського франка, в якому брали іпотечні кредити більшість поляків, призвело до того, що від 150 до 200 тис. сімей винні банкам більше, ніж сьогодні коштує їхня нерухомість.

Видання також додало, що на столичному ринку нерухомості, який є найбільшим у країні, середні ціни купівлі нерухомості цього року знизилися на 4%, до 2,3 тис. доларів за кв. метр (за поточним курсом 3,4 злотих за долар).

Як повідомляв УНІАН, минулого року поляки взяли іпотечних кредитів на майже 15 млрд. доларів, що в 3,5 раза більше показників кризового 2009 року, а весь портфель іпотечних кредитів на початок 2011 року становив близько 80 млрд. доларів (за поточним курсом).

За даними Amron SARFiN, 1,5 млн. осіб із 38 млн. громадян Польщі купили нерухомість у кредит.

Нерухомість у Польщі, яка з 2000 по 2008 рік подорожчала від 100 до 200%, за останні три роки - через світову кризу - за різними даними, подешевшала від 10 до 30% (без урахування інфляції).