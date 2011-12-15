Екс-президенту Франції суд дав два роки умовно

Колишнього французького президента Жака Ширака визнали винним у розкраданні громадських коштів і зловживанні довірою.

Його засудили до двох років умовно за створення фіктивних робочих місць для членів своєї партії в часи, коли він був мером Парижа. Про це повідомляє ВВС.

Пан Ширак, який 12 років був президентом – до 2007 року, став першим засудженим лідером Франції після колабораціоніста, маршала Філіпа Петена, який очолював країну в 1945 році.

Пан Ширак не був присутній на судовому засіданні, оскільки, як він каже, страждає від втрати пам`яті.