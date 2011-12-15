Польща обіцяє більше не ловити білоруських дисидентів

Польська влада планує змінити правила співпраці з міжнародною організацією Інтерпол для унеможливлення арештів дисидентів у Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського міністерства внутрішніх справ, зауваживши, що зміни ініціював глава міністерства Яцек ЦІХОЦЬКИЙ після затримання цього тижня на варшавському летовищі білоруського опозиціонера Алєся МІХАЛЕВИЧА.

Згідно з повідомленням, глава МВС Польщі, котрий вже проконсультував запропоновані ним зміни із представниками польського МЗС та поліцією, найближчим часом планує обговорити це питання із генеральним прокурором Анджеєм ШЕРЕМЕТОМ.

"Тісна співпраця прокуратури та міністерства повинна гарантувати, що в майбутньому не будуть мати місце затримання дисидентів", - відзначила прес-служба.

МВС нагадує, що міжнародна поліцейська організація Інтерпол допомагає боротися із злочинністю в 190 країнах.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 грудня, працівники польської прикордонної служби під час контролю документів затримали А.МІХАЛЕВИЧА через те, що його дані були внесені в базу розшукуваних людей Інтерполу.

Польська прокуратура, яка отримала інформацію про затримання від прикордонників, наказала негайно звільнити опозиціонера, пояснивши це рішення тим, що білоруська влада офіційно не виступала з заявкою на його арешт.

За даними польських ЗМІ, МЗС Польщі, представник якого спеціально приїхав на летовище, аби тримати справу А.МІХАЛЕВИЧА під контролем, після його звільнення придбало о опозиціонеру квиток на літак, котрим він відлетів до Лондона.

Довідка УНІАН. У серпні цього року у Польщі спалахнув скандал, коли виявилося, що польська прокуратура в рамках правової допомоги з Білоруссю, надала дані про банківські рахунки одного із білоруських опозиціонерів Алєся БЄЛЯЦЬКОГО.

Білоруська влада використала ці дані у справі проти нього та наприкінці листопада білоруський суд за приховування доходів засудив його до 4,5 року позбавлення волі.