Населення Росії скоротилося на 2,3 мільйона

Темпи скорочення прискорюються

ЧисельністьнаселенняРосіїзаостанні 8років скоротиласяна 2,3мільйоначоловік.Проце йдетьсявпублікації "Российскойгазеты",денаводятьсяостаточніофіційніданіРосстатупро підсумкиВсеросійського переписунаселення 2010року.



За данимиРосстату, особливопостраждалоросійськесело:втрати сільськогонаселення -втричібільші,ніж міського.З 2002 рокукількість сільськихнаселенихпунктів уРосії зменшиласяна 8з половиноютисяч.



Запідсумкамипопереднього переписув 2002році Росіямала сьомемісцевсвітіза чисельністюнаселення, нині -восьме.



Росію, як і раніше,значновипереджаютьКитай, Індія, США,Індонезія, Бразилія, Пакистан,атеперіБангладеш.



Прицьому темпизниженнячисельностінаселення Росії,за данимиРосстату, прискорюються.

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