Заметіль, град і гроза паралізували Москву

Незвичайне природне явище зафіксовано вдень у понеділок в Москві. У різних районах міста одночасно був сильний снігопад, гроза і град, передає РБК.

Снігопад, що переріс у повноцінну заметіль був зафіксований на півдні і сході міста. Видимість значно погіршилася.

Одночасно в районі станції метро "Спортивна" пішов град, а в районі "Савелівської" виблискували блискавки і гримів грім.

Все це негайно позначилося на стані доріг у столиці. Виникла велика кількість дрібних ДТП, внаслідок чого рух на цілому ряді магістралей до 13:00 мск був паралізований.

Ситуація погіршується ще й тим фактом, що вже найближчої доби синоптики чекають різкого потепління до +5 градусів, внаслідок чого сніг перетвориться в сльоту, і дорожня ситуація у столиці лише погіршиться.