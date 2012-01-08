Іран введе в експлуатацію підземний завод зі збагачення урану

Влада Ірану найближчим часом введе в експлуатацію підземний завод зі збагачення урану

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на іранські ЗМІ.

«Завод Фордо зі збагачення урану буде введено в експлуатацію найближчим часом... Завод дозволить одержувати уран, збагачений до 20%, 3,5% і 4%», – цитує заяву керівника організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі ДАВАНІ щоденна газета Kayhan.

Заява про початок роботи заводу може посилити міжнародну напруженість між Іраном і західними країнами, які вимагають від іранської влади припинити розробку власної ядерної програми.

Влади країн Заходу вважають, що Іран виробляє ядерну зброю. Тегеран наполягає, що його ядерна програма має суто мирний характер і спрямована на задоволення потреб країни в електроенергії.

Відносини між Іраном і Заходом ще більш загострилися після того, як іранська влада пригрозила перекрити прохід через Ормузькій пролив, якщо США і країни Європи введуть ембарго на іранську нафту.