Молдова поб'є всі рекорди життя без президента

Конституційний суд Молдови, яка є парламентською республікою, визнав вибори Президента країни, які пройшли 16 грудня в парламенті, такими, що не відбулися, оскільки було порушено принцип таємного голосування.

У зв'язку з цим чергова спроба обрати главу держави відкладена на невизначений термін, повідомляє РІА «Новости».

Вибори мали відбутися в неділю, 15 січня, нову дату визначить парламент.

Президента Молдови її найвищий законодавчий орган не може обрати більш як 2,5 роки.

На виборах 16 грудня 2011 року на пост Президента балотувався нинішній т.в.о. Президента, спікер парламенту, лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ. Але йому не вистачило три голоси для того, щоб зайняти вищий державний пост.

Для обрання Президента потрібна підтримка як мінімум 61 депутата з 101.

Тепер, коли Президента обрати не вдалося, в Молдові вірогідні дострокові парламентські вибори, які можуть відбутися навесні.