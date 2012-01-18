МЗС радить утриматись від поїздок до Кенії

МЗС України рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок до Кенії у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в цій крані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в цій країні МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від здійснення будь-яких подорожей до Кенії та сумісних із Сомалі районів», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він повідомив, що Посольством України в Кенії вживаються заходи щодо посилення безпеки українських дипломатів та громадян України, які перебувають у цій країні.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що в разі здійснення українцями подорожі до Кенії вони мають обов’язково поінформувати МЗС та Посольство України в Кенії для оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.