Убили співробітника "Голосу Америки"

Просто в мечеті

Напівнічному сходіПакистануу вівторок бувзастреленийневідомимимісцевий журналістМукаррамХанАтиф,якийспівпрацювавз радіостанцією"ГолосАмерики".



Журналістзазнав нападувмечетінедалековідсвого будинкувмістіШабкадар.Засловамипредставниківмісцевоїполіції, двоєнападниківпід'їхалидомечетінамотоциклахпід час вечірньоїмолитви.Одинз них увійшоввмечеть, вистріливАтифвголовуі сховався.Журналістадоставиливлікарнювкритичномустані,незабаромпісляцього вінпомер.



Відповідальністьза нападвзяли насебе таліби, які заявили,що неодноразовопопереджалиАтифпро наслідкийоговикривальнихрепортажів,повідомляєРадіоСвобода.

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