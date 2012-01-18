Убили співробітника "Голосу Америки"
02:05, 18 січня 2012Світ
2191 0
Просто в мечеті
Напівнічному сходіПакистануу вівторок бувзастреленийневідомимимісцевий журналістМукаррамХанАтиф,якийспівпрацювавз радіостанцією"ГолосАмерики".
Журналістзазнав нападувмечетінедалековідсвого будинкувмістіШабкадар.Засловамипредставниківмісцевоїполіції, двоєнападниківпід'їхалидомечетінамотоциклахпід час вечірньоїмолитви.Одинз них увійшоввмечеть, вистріливАтифвголовуі сховався.Журналістадоставиливлікарнювкритичномустані,незабаромпісляцього вінпомер.
Відповідальністьза нападвзяли насебе таліби, які заявили,що неодноразовопопереджалиАтифпро наслідкийоговикривальнихрепортажів,повідомляєРадіоСвобода.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter