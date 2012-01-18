Ціни на нафту підстрибнули

05:06, 18 січня 2012
Світ
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На тлі даних про зростання ВВП Китаю

Світовіцінинанафту запідсумкамиторгіву вівторок, 17січня,відчутнозрослинатліпозитивнихстатданихз Китаю,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

Так, офіційнацінанафтиWTI(Light Sweet) натерміновій товарнійбіржіNew York Mercantile Exchange(NYMEX) вНью-Йорку запідсумкамиторгів17 січня 2012підвищиласяна 2,01долі склала100,71дол. /бар.

ОфіційнацінанафтиBrentна електроннійтоварній біржіInterContinental Exchange Futures Europe(IСEFutures Europe) за підсумкамиторгів17 січня 2012підвищиласяна 0,85долі склала111,29дол. /бар.

ВВПКитаю за підсумкамиIVкварталу2011р.виріс більшістотно,ніжпрогнозувализахідніексперти.Так, за жовтень-грудень2011р.ВВПКитаюзбільшивсяна 8,9% щодоаналогічногоперіодупопереднього року, тодіяк експертипрогнозувалийого зростання нарівні 8,6%.Прицьому за підсумкамигрудня 2011р.обсягроздрібнихпродажіввКитаївирісщодо попереднього рокуна 18,1%,апромисловевиробництвовкраїнізбільшилосяна 12,8%.

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