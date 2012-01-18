У Пакистані вбили журналіста

У мечеті на північному заході Пакистану бойовики вбили пакистанського журналіста Мукаррама Хан Атіфа, що співробітничав з радіостанцією «Голос Америки», пише «Дзеркало тижня» з посиланням на пакистанські ЗМІ.

43-річний М.Атіф був застрелений під час молитви в мечеті свого рідного міста Шабкадар за 30 кілометрів на північ від Пешавара.

Журналіст був працівником місцевої радіостанції Deewa і постійно співробітничав з відділом радіомовлення радіостанції «Голос Америки».

«Двоє нападників під'їхали до мечеті на мотоциклі, відкрили вогонь по Атіфу, а потім зникли», — сказав поліцейський офіцер Захір ШАХ.

Він також додав, що дістав поранення мулла, котрий вів молитву.

За інформацією пакистанських ЗМІ, за загибеллю журналіста стоять таліби, які погрожували йому за те, що він співробітничає з американською радіостанцією.

За оцінками організації «Репортери без кордонів», Пакистан вважається найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ — у 2011 році тут було вбито не менше восьми (за інформацією ряду джерел — десять) журналістів.

Загибель М.Атіфа стала першим убивством журналіста в Пакистані цього року, вказує видання.