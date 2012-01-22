У ХАМАС очікується зміна керівництва

04:18, 22 січня 2012
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Лідер заявив, що не висуватиметься

У політбюро ісламістської організації ХАМАС очікується зміна керівництва, повідомляє Радіо Свобода.

Голова політбюро палестинського радикального угруповання ХАМАС Халед Машаль заявив у суботу, що не висуватиме свою кандидатуру на переобрання. Його заява стривожило керівництва ХАМАС, яке вже звернулося до голови політбюро з проханням переглянути це рішення.

Стурбованість заявою Машаля висловило й угруповання "Ісламський джихад", представники якої зазначили, що Машаль має залишити це питання на вирішення політичної верхівки організації.

На пост Халеда Машаля, який очолює ХАМАС з 1996 року, має намір претендувати глава організації в Газі Ісмаїл Ханія. У суботу він пообіцяв дозволити в'їзд у Газу 80 високопоставленим членам ФАТХ, які втекли з сектора в 2007 році після виборів, на яких переміг ХАМАС. У той період більшість членів ФАТХ в Газі були вигнані або вбиті.

Дата проведення перевиборів глави ХАМАС ще не призначена, але, ймовірно, вони пройдуть напередодні парламентських і президентських виборів у Палестинській автономії, які намічені на середину цього року.

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