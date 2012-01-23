Для Сирії приготували "єменський варіант"
Щоб не дійшло до "лівійського"
Лігаарабськихдержав (ЛАД) розробилановийпланврегулювання вСирії,який спираєтьсянадосвідвирішення кризивіншій арабськійкраїні -вЄмені, заявивпрем'єр-міністр іглаваМЗСКатаруХамадбенДжасемАльТані.
ЗапідсумкаминарадивКаїрі, Лігазакликала владуСиріїпротягомдвохтижніврозпочатидіалогз опозицією.
Крімтого, ЛігазажадалавідставкипрезидентаСиріїБашараАсада, передачівлади віце-президенту,атакож виступилаза формуваннявкраїні протягомдвохмісяцівуряду національноїєдності.
Лігачекає відДамаскавідповіді на проханняпродовжити намісяцьперебуваннявСиріїмісіїсвоїхспостерігачів, які стежатьзавиконаннямсирійськимкерівництвомміжнародного плануз припиненнякровопролиттявкраїні.У неділю,однак, сталовідомо, що своїхспостерігачівз Сиріїмає намірвідкликатиСаудівськаАравія, пояснивширішенняочевиднимнебажаннямДамаскадіятиза мирниммініціативами.