Росія здала в оренду атомну субмарину
05:20, 23 січня 2012Світ
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Передача відбулася на Далекому Сході
ЦеремоніяпередачіІндіїросійського атомного підводногочовна "Нерпа" пройшлавпонеділок вмістіВеликий КаміньПриморськогокраю,передаєкореспондентРІА "Новости".
Згідно з контрактом, "Нерпу"переданавлізингВійськово-морськимсиламІндіїна десятьроків.Вартістьконтракту -більше 900мільйонів доларів.
Обидваекіпажупідводників- російськийта індійський- у Тихомуокеанівипробувалисубмаринунарізнихглибинах ірежимахроботи.Наурочистійцеремоніїпередачі буливиконанідержавнігімни,апотімнасубмариніпіднялипрапорВМСІндії.
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