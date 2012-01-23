Росія здала в оренду атомну субмарину

Передача відбулася на Далекому Сході

ЦеремоніяпередачіІндіїросійського атомного підводногочовна "Нерпа" пройшлавпонеділок вмістіВеликий КаміньПриморськогокраю,передаєкореспондентРІА "Новости".



Згідно з контрактом, "Нерпу"переданавлізингВійськово-морськимсиламІндіїна десятьроків.Вартістьконтракту -більше 900мільйонів доларів.



Обидваекіпажупідводників- російськийта індійський- у Тихомуокеанівипробувалисубмаринунарізнихглибинах ірежимахроботи.Наурочистійцеремоніїпередачі буливиконанідержавнігімни,апотімнасубмариніпіднялипрапорВМСІндії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter