Обаму викликали на допит
10:07, 23 січня 2012Світ
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Слухання мають відбутися у четвер
Суддя наказав президенту США Бараку Обамі з`явитися в суді Атланти на слухання у справі за скаргою про те, що він не є народженим у США, а тому не може бути президентом.
Про це повідомляє CBS з посиланням на Associated Press.
Слухання мають відбутися у четвер.
Це один з багатьох позовів, які були подані по всій країні, але поки безуспішно.
Як відомо, навесні минулого року Білий дім вже опублікував копію свідоцтва про народження діючого президента, згідно з якою Обама народився на Гавайях, які є штатом США.
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