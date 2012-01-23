Обаму викликали на допит

Суддя наказав президенту США Бараку Обамі з`явитися в суді Атланти на слухання у справі за скаргою про те, що він не є народженим у США, а тому не може бути президентом.

Про це повідомляє CBS з посиланням на Associated Press.

Слухання мають відбутися у четвер.

Це один з багатьох позовів, які були подані по всій країні, але поки безуспішно.

Як відомо, навесні минулого року Білий дім вже опублікував копію свідоцтва про народження діючого президента, згідно з якою Обама народився на Гавайях, які є штатом США.

Українська правда