Засновник WikiLeaks вестиме телепередачу

Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНДЖ вестиме телепередачу про майбутнє міжнародної спільноти.

Як повідомляє «Газета.ру», в програмі візьмуть участь ключові політичні фігури, активісти і відомі громадські діячі.

«Джуліан АССАНДЖ зіллє разом голоси світової політичної палітри - революціонери, мислителі, представники влади - кожний з них запропонує свій шлях у завтрашній день і свої ідеї створення світлого майбутнього», – сказано в повідомленні Інтернет-порталу WikiLeaks.

Створення такої телепрограми WikiLeaks пов`язує з нестабільною ситуацією у світі.

«У цих телепередачах я розкрию вікно в завтрашній день у розмові з тими, хто його формує. Прямуємо ми до утопії чи антиутопії, і як ми можемо вибудувати наші шляхи? Це чудова можливість для обговорення бачення світу моїх гостей у новій телепередачі, яка дасть відповіді на питання в яснішому і чіткішому ключі, аніж раніше», – наголосив Дж.АССАНДЖ.

Телепередачі почнуть виходити в ефір із середини березня у 10 щотижневих півгодинних блоках. Кабельні, супутникові і наземні мережі мовлення забезпечать трансляцію, яка охоплюватиме понад 600 млн. людей по всій земній кулі.

Наступного тижня Верховний суд Великобританії розгляне останню апеляцію Дж.АССАНДЖА на рішення британської юстиції, яка ухвалила видати його Швеції, де його звинувачують у зґвалтуванні і примушуванні до сексуальних відносин дві молоді жінки.