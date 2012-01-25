Україна готова надати сприяння Ізраїлю

Керівництво України готове надати необхідне сприяння в реалізації українсько-ізраїльських проектів в інвестиційній сфері, зокрема, для розвитку інфраструктури міста Умань Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив радник Президента – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК під час зустрічі з послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном ДІНЕЛЕМ та представником уряду Ізраїлю, головою Національної водної компанії Ізраїлю «Мекорот» Алексом ВІЖНІЦЕРОМ.

Сторони обговорили низку актуальних питань двосторонньої взаємодії в економічній, будівельній і туристичній галузях.

Особливу увагу було приділено активізації інвестиційного співробітництва між Україною та Ізраїлем у контексті розвитку інфраструктури Черкаської області, зокрема Умані. А.ГОНЧАРУК наголосив на готовності України надати сприяння в реалізації двосторонніх проектів в інвестиційній сфері. У цьому зв'язку співрозмовники підкреслили важливість створення відповідної двосторонньої робочої групи.