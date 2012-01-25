Сирія продовжила місію спостерігачів ЛАД

ВладаСиріїпогодилисяпродовжити щенамісяцьмісіюспостерігачіввід Лігиарабськихдержав (ЛАГ).



ЯкповідомляєсирійськеагентствоSANA, офіційнезапрошення надійшловід міністразакордоннихсправ країниВаліда Муаллема.



РанішеРада із співпрацікраїнПерськоїзатокизаявила,щовідкликаєсвоїхспостерігачів зСирії післятого, якДамасквідкинувпропозиціюЛігиарабськихдержавпро передачу владипрезидентомАсадомсвоємузаступнику.

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