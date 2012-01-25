Сирія продовжила місію спостерігачів ЛАД
01:30, 25 січня 2012Світ
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ВладаСиріїпогодилисяпродовжити щенамісяцьмісіюспостерігачіввід Лігиарабськихдержав (ЛАГ).
ЯкповідомляєсирійськеагентствоSANA, офіційнезапрошення надійшловід міністразакордоннихсправ країниВаліда Муаллема.
РанішеРада із співпрацікраїнПерськоїзатокизаявила,щовідкликаєсвоїхспостерігачів зСирії післятого, якДамасквідкинувпропозиціюЛігиарабськихдержавпро передачу владипрезидентомАсадомсвоємузаступнику.
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