МВФ: нафта може подорожчати на 20-30%

05:44, 26 січня 2012
Світ
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А якщо Іран перекриє протоку, то й більше

Припиненняекспортуіранськоїнафти можевикликати20-30-відсоткове зростаннясвітовихціннанафту, повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаоприлюднену всередудоповідьМіжнародноговалютногофонду.

Якщо Іран- у відповідьна введенняпротинього міжнароднихсанкцій -перекриєОрмузькупротоку, черезякуздійснюється більшетретинивсіхтанкернихперевезеньнафтиу світі,ціна можепідскочитищевище.Доповідьназиваєперекриттяпротокиосновним ризикомдлястабільності світовоїекономіки.

Іран- п`ятийвиробникнафтиу світі,найого часткуприпадає 5відсотківусього світового видобуткунафти.

СанкціїпротиІрану булисхваленіурядамиСШАта інших західнихкраїн у зв`язкуз недавньоюдоповіддюМіжнародногоагентстваз атомноїенергії,вякій зазначено,що Ірантаємнорозробляє ядернузброю.Іранцізвинуваченнявідкидає.

 

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