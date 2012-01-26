МВФ: нафта може подорожчати на 20-30%

А якщо Іран перекриє протоку, то й більше

Припиненняекспортуіранськоїнафти можевикликати20-30-відсоткове зростаннясвітовихціннанафту, повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаоприлюднену всередудоповідьМіжнародноговалютногофонду. Якщо Іран- у відповідьна введенняпротинього міжнароднихсанкцій -перекриєОрмузькупротоку, черезякуздійснюється більшетретинивсіхтанкернихперевезеньнафтиу світі,ціна можепідскочитищевище.Доповідьназиваєперекриттяпротокиосновним ризикомдлястабільності світовоїекономіки. Іран- п`ятийвиробникнафтиу світі,найого часткуприпадає 5відсотківусього світового видобуткунафти. СанкціїпротиІрану булисхваленіурядамиСШАта інших західнихкраїн у зв`язкуз недавньоюдоповіддюМіжнародногоагентстваз атомноїенергії,вякій зазначено,що Ірантаємнорозробляє ядернузброю.Іранцізвинуваченнявідкидає.

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