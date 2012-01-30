Путін назвав пріоритетні галузі

"Зрозуміло, зараз ніхто не повторюватиме досвід Радянського Союзу, який в умовах протистояння з Заходом сформував повністю автономну технологічну базу. У результаті основна частина оригінальних технологій в умовах ізоляції відстала від конкурентів, що з`ясувалося, щойно впала залізна завіса", - уточнив він.

Путін пояснив, що має на увазі інший сценарій.

Росія, за його словами, "зобов`язана зайняти максимально значне місце в міжнародному розподілі праці не тільки як постачальник сировини та енергоносіїв, а й як власниця постійно оновлюваних передових технологій як мінімум у кількох секторах... Інакше будемо постійно втрачати ресурси, виплачуючи їм за нові, дедалі складніші та дорогі технології промислових товарів, матеріалів і медичних препаратів, які не вміємо створювати самі ", - аргументує прем`єр-міністр РФ.

На його думку, для повернення технологічного лідерства потрібно ретельно вибрати пріоритети.

Кращі кандидати, на думку автора: фармацевтика, високотехнологічна хімія, композитні та неметалеві матеріали, авіаційна промисловість, інформаційно-комунікаційні технології, нанотехнології.

"Зрозуміло, традиційними лідерами, де ми не втратили технологічних переваг, є наша атомна промисловість і космос. Список не закрито - все залежить від кон`юнктури світового ринку і не в останню чергу від ініціативи підприємців та працівників самих галузей", - вважає В. Путін