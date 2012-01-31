Франція відстрочила закон про геноцид вірменів

За проханням групи сенаторів

Група французьких сенаторів попросила конституційний суд розглянути новий закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів під час Першої Світової війни в Османській імперії. Як наслідок, набуття чинності цього закону призупинено, повідомляє Бі-Бі-Сі. Закон про геноцид вірменів французький сенат остаточно ухвалив 23 січня. Однак сенатори лівого спрямування кажуть, що зібрали достатньо підписів, аби просити суд оцінити конституційність закону. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган привітав такий крок сенаторів.

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