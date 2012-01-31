Франція відстрочила закон про геноцид вірменів

14:52, 31 січня 2012
Світ
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За проханням групи сенаторів

Група французьких сенаторів попросила конституційний суд розглянути новий закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів під час Першої Світової війни в Османській імперії.

Як наслідок, набуття чинності цього закону призупинено, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Закон про геноцид вірменів французький сенат остаточно ухвалив 23 січня.

Однак сенатори лівого спрямування кажуть, що зібрали достатньо підписів, аби просити суд оцінити конституційність закону.

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган привітав такий крок сенаторів.

 

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