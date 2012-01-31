Франція відстрочила закон про геноцид вірменів
14:52, 31 січня 2012Світ
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За проханням групи сенаторів
Група французьких сенаторів попросила конституційний суд розглянути новий закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів під час Першої Світової війни в Османській імперії.
Як наслідок, набуття чинності цього закону призупинено, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Закон про геноцид вірменів французький сенат остаточно ухвалив 23 січня.
Однак сенатори лівого спрямування кажуть, що зібрали достатньо підписів, аби просити суд оцінити конституційність закону.
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган привітав такий крок сенаторів.
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