Прем'єр Молдови: всі учасники цієї афери зазнають покарання

Прем`єр-міністр Республіки Молдова Влад ФІЛАТ обіцяє розібратися з переслідуванням президента НАЕК «Енергоатом» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО і заявляє, що уряд не має відношення до оголошення в розшук президента НАЕК.

Такі заяви В.ФІЛАТ зробив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

«Я б не говорив так голосно - молдавська сторона. Є зацікавлені люди, котрі, на жаль, використовуючи державні органи влади, довели ситуацію до такого становища. Молдавська сторона не оголошувала в розшук пана НЕДАШКОВСЬКОГО. Це рішення приймалося без участі уряду Молдови. Але я можу заявити, що цей інцидент буде розглянутий на найвищому рівні в Кишиневі, і всі учасники цієї афери понесуть відповідне покарання», - заявив В.ФІЛАТ.

Він повідомив що міністерства юстиції обох країн домовилися про координацію дій їхніх відомств у запобіганні таким ситуаціям. «Крім того, ми вирішили синхронізувати зусилля в боротьбі з рейдерами», - зазначив В.ФІЛАТ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова В.ФІЛАТОМ 2 лютого заявив, що Україна занепокоєна кримінальним переслідуванням керівників великих українських компаній у Молдові.

«Ми занепокоєні наявністю проблем, пов`язаних із судовими і арбітражними процесами стосовно українських державних підприємств «Енергоринок», «Енергоатом», «Одесаобленерго» та іншими, і молдавських енергетичних стратегічних підприємств «Молделектрика», «Молдтранселектро». Наше занепокоєння викликають факти відвертого тиску на керівників українських підприємств», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що йдеться про кримінальне переслідування «компетентними органами Молдови» президента НАЕК «Енергоатом» Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, який оголошений у міжнародний розшук

У листопаді 2011 р. стало відомо, що в Молдові порушено кримінальну справу за невиконання судового рішення, оголошено в розшук і видано ордер на арешт президента українського державного підприємства НАЕК «Енергоатом» Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО.