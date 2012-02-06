Заступник міністра РФ: можливо, доведеться нарощувати ядерні озброєння

Росії в майбутньому, можливо, доведеться не скорочувати, а нарощувати ядерні озброєння у зв'язку з новими викликами, пов'язаними з військово-ядерним поширенням, повідомив заступник міністра оборони РФ, учасник російсько-американських переговорів про договорі СНВ Анатолій Антонов в інтерв'ю газеті "Комерсант".



"Виникають нові виклики, в тому числі пов'язані з ракетно-ядерним поширенням. Погляньте, яка нестабільна ситуація на Близькому Сході. Тому військовою доктриною Російської Федерації передбачене в окремих випадках використання ядерної зброї. Не виключаю, що обстановка може розвиватися таким чином, що нам доведеться не скорочувати, а нарощувати свої ядерні озброєння ", - повідомив Антонов.



Заступник міністра вважає передчаснииі розмови про без'ядерний світ. На його думку, на сьогодні концепція ядерного стримування необхідна.



"Керівники наших країн намагаються вибудовувати відносини на основі принципів довіри, взаємоповаги, розвитку партнерства і т. д. Але ядерний щит нашої країни повинен бути завжди готовий відбити можливі погрози з боку третіх держав. Зрозуміло, життя без ядерної зброї - це прекрасно. Але рухатися до без'ядерного світу треба поступово, створюючи для цього умови ", - зазначив він.



Серед основних загроз для Росії Антонов назвав проблему ПРО, а саме нарощування Сполученими Штатами потенціалу ПРО.