Греція будує загорожу з колючого дроту
23:46, 06 лютого 2012Світ
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Вздовж кордону з Туреччиною
Греція сьогодні розпочала будівництво стіни на кордоні з Туреччиною, щоб стримати потік нелегальних іммігрантів і біженців.
Як передає Радіо «Свобода», будівництво 12-кілометрового загородження висотою 2,5 метри планується завершити через 5 місяців. Спорудження буде забезпечено подвійним рядом колючого дроту, а також 25 відеокамерами.
Вартість проекту - не менше 3 млн. євро.
Загородження пройде по сухопутній ділянці 150-кілометрового кордону з Туреччиною.
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