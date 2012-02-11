МЗС України відпрацював варіанти евакуації з Сирії

Міністерство закордонних України відпрацювало варіанти евакуації українських громадян із Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, відповідаючи на запитання студентів Київського інституту міжнародних відносин.

«Наше посольство знаходиться у постійному контакті з українськими громадянами. Нами відпрацьовані варіанти евакуації», - сказав міністр.

Він нагадав, що на сьогодні ще здійснюються регулярні рейси і всі бажаючі за сприяння українського посольства можуть виїхати з країни.

«Але, ви розумієте, що це сім’ї, як правило, це громадянки України, які одружилися з громадянами Сирії свого часу. Для нас зрозуміла небезпека, і ми чітко прораховуємо наші дії за різними сценаріями розвитку подій», - додав міністр.

Він зазначив, що ситуація в Сирії викликає стурбованість. «Те, що там відбувається не може не тривожити, оскільки гинуть люди і цей процес не стає таким, що може призвести до примирення», - сказав міністр. За його словами, в Україні зацікавлені у тому, щоб було знайдене рішення, яке б відповідало нормам міжнародного права, але, передусім, було б ефективним в плані припинення цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, за останні 11 місяців у сутичках між представниками опозиції та урядовими силами правопорядку у Сирії загинуло понад 6 тис. осіб.