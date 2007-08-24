Чорномирдін: виведення Чорноморського флоту з Криму не обговорюється - ще рано

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН виключає можливість заяви з боку російського дипломата про відмову Росії вивести свій флот з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, сталася помилка. «Комусь це або потрібно було, або помилку допустили», - сказав він, додавши, що сьогодні головний редактор видання, що розповсюдило цю інформацію, приніс вибачення, визнавши, що на сайті була допущена помилка.

«Радник посольства не міг такого сказати. Це взагалі неприпустимо. Ну просто не могло такого бути. Але трапилося... Тому весь шум - це сплеск, емоції», - підкреслив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він переконаний, що це ніяк не вплине на українсько-російські відносини. Посол підкреслив, що на сьогоднішній день переговори про виведення флоту або продовження його перебування не ведуться: «Є договір. 17-й рік там. Все визначено. Отже, це питання не обговорюється. Ще попереду багато часу. Чого обговорювати. Час прийде – обговорюватимемо», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, ще раз підкресливши, що він виключає подібні заяви з російського боку.

Як повідомляв УНІАН, після круглого столу на тему “Базування Чорноморського флоту в Криму: нові умови або нові проблеми?” 23 серпня деякі Інтернет-ЗМІ процитували заяви старшого радника Посольства Російської Федерації в Україні Володимира ЛИСЕНКА. За їх інформацією, В.ЛИСЕНКО нібито відзначив, що у разі тиску України на Чорноморський флот РФ, який базується в Криму, Росія може почати перегляд базового договору 1997 року, який закріплює український статус півострова.

Того ж дня, МЗС України звернувся до МЗС Російської Федерації з вимогою надати офіційне підтвердження заяви В.ЛИСЕНКА про статус Криму і умови тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Сьогодні Міністерство закордонних справ Росії закликало українських дипломатів утримуватися від демаршів, заснованих на журналістських "качках". "У МЗС Росії наголосили на неприпустимості офіційних демаршів, які засновані не на перевірених фактах, а на журналістських "качках", - зазначається в повідомленні департаменту інформації і преси МЗС Росії.