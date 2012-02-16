Європарламент закликає Росію гарантувати чесні вибори

Найбільша фракція Європарламенту - "Європейська народна партія" (ЄНП) - запропонувала проект резолюції, в якому міститься заклик до влади РФ гарантувати проведення вільних і демократичних виборів у березні.

Як передає РІА «Новости», очікується, що 16 лютого на пленарній сесії в Страсбурзі європарламентарії схвалять "Резолюцію Парламенту щодо майбутніх президентських виборів 4 березня 2012 року в Росії і результатів виборів до Держдуму 4 грудня 2011 року".

Свої пропозиції щодо тексту документа представили політичні фракції Європарламенту.

Висловлюючи стурбованість з приводу відмови лідерові "Яблоко" Григорію ЯВЛІНСЬКОМУ в реєстрації кандидатом у Президента РФ, представники ЄНП в Європарламенті запропонували закликати уряд РФ розробити "пакет законодавчих пропозицій зі створення достовірно демократичної політичної системи, які включають реформи з полегшення правил реєстрації політичних партій і кандидатів у Президенти". Крім того, фракція правоцентристів закликає російську владу забезпечити "достатнє й ефективне спостереження за виборами відповідно до норм ОБСЄ/БДІПЛ і Ради Європи, а також утриматися від будь-якого втручання щодо міжнародних, національних і місцевих спостерігачів до і в процесі виборів".

Друга за чисельністю фракція Європарламенту - європейських соціалістів і демократів, зі свого боку, запропонувала включити в текст резолюції асамблеї щодо Росії заклик до Москви не перешкоджати схваленню Радою Безпеки ООН пропозиції Ліги арабських держав (ЛАД) про направлення міжнародної миротворчої місії до Сирії.

"Росія повинна серйозно подумати про свою роль у підтримці миру і міжнародної безпеки", - йдеться в проекті резолюції, підготовленому європейськими соціалістами.

Вибори Президента Росії пройдуть 4 березня. Як кандидати зареєстровані лідери чотирьох парламентських партій: Володимир ПУТІН від "Єдиної Росії", Геннадій ЗЮГАНОВ від КПРФ, Сергій МИРОНОВ від "Справедливої Росії" і Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ від ЛДПР, а також самовисуванець - мільярдер Михайло ПРОХОРОВ.