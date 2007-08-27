В Бангладеш внаслідок повеней загинуло понад 700 осіб

В Бангладеш внаслідок великих повеней, що почалися минулого місяця, загинуло понад 700 осіб, повідомляє РІА «Новости».

З початку третьої декади липня на Бангладеш обрушилися наймогутніші з 1998 року повені. 10,5 мільйона осіб в 39 з 64 повітів країни постраждали від буйства стихії.

Як повідомило агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на заяву представника місцевої влади, більш як п`ять мільйонів осіб змушені покинути домівки і переїхати у північні райони країни.

Рятувальники використовують в районі стихійного лиха гелікоптери для надання допомоги постраждалим.

Щороку в сезон мусонних дощів майже чверть території Бангладеш охоплюють руйнівні повені. Десятки людей гинуть від сходження грязьових потоків і обвалення споруд, що не витримують ураганного вітру.