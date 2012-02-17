У Мінську роздавали «хрін від Лукашенка» - обійшлося без затримань
Перехожі від овочів відмовлялися
У Мінську біля Комаровського ринку опівдні пройшла акція «Хрін вам від президента», організована активістами «Говори правду».
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, учасники акції, надівши маски із зображенням Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, роздавали перехожим хрін.
Як зазначає «Наша ніва», люди «масово лякалися маски О.ЛУКАШЕНКА і овочів не брали».
Акція пройшла без затримань.
Як повідомлялося, Громадянська кампанія «Говори правду» розпочата в Республіці Білорусь 25 лютого 2010 року дослідно-просвітницькою установою «Рух уперед» і підтримана рядом громадських діячів. Ініціатором і лідером кампанії є білоруський поет і громадський діяч, колишній кандидат у Президенти Білорусі на виборах 2010 року Володимир НЕКЛЯЄВ.