Ізраїль сам вирішить, чи завдавати удару по Ірану

03:19, 19 лютого 2012
Світ
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До країни прибув радник президента США

Ізраїльсамостійноухвалить рішенняпро те, чи буде вінзавдаватиудару по Ірану- з метоюзупинитийого ядернупрограму,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямназаявуначальникаштабуізраїльськоїарміїгенералБенніГантца.

Його заявазбігласяз початкомвізитудо ІзраїлюрадникапрезидентаСША з національноїбезпекиТомаДонілон.Іранськапроблема -одне з головних питаньнапереговорахамериканськогопредставниказ ізраїльськимилідерами.Рядспостерігачівзазначають,щоДонілон, найімовірніше,переконуватиме керівництво Ізраїлюне здійснюватиодносторонніхдій щодоІрану.

ТакожусуботуміністроборониІзраїлюЕхудБаракзакликавміжнароднеспівтовариствопосилитисанкціїпротиТегерана- щобспробуватипереконатиІран відмовитисявідядерноїпрограми,котра,як упевненівІзраїлі, носитьвійськовийхарактер.

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