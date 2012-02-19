Ізраїль сам вирішить, чи завдавати удару по Ірану

Ізраїльсамостійноухвалить рішенняпро те, чи буде вінзавдаватиудару по Ірану- з метоюзупинитийого ядернупрограму,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямназаявуначальникаштабуізраїльськоїарміїгенералБенніГантца.



Його заявазбігласяз початкомвізитудо ІзраїлюрадникапрезидентаСША з національноїбезпекиТомаДонілон.Іранськапроблема -одне з головних питаньнапереговорахамериканськогопредставниказ ізраїльськимилідерами.Рядспостерігачівзазначають,щоДонілон, найімовірніше,переконуватиме керівництво Ізраїлюне здійснюватиодносторонніхдій щодоІрану.



ТакожусуботуміністроборониІзраїлюЕхудБаракзакликавміжнароднеспівтовариствопосилитисанкціїпротиТегерана- щобспробуватипереконатиІран відмовитисявідядерноїпрограми,котра,як упевненівІзраїлі, носитьвійськовийхарактер.