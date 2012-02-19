Іран припинив продаж нафти Франції і Британії
18:53, 19 лютого 2012Світ
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Обмеження не стосується інших покупців
Іран зупинив продаж нафти компаніям із Франції та Великої Британії. Про це повідомив представник іранського Міністерства нафти Ілі Реза Нікзад Рахбар, передає Радіо Свобода.
Він наголосив, що продаж нафти у ці країни зупинено, водночас обмеження не стосується інших покупців.
Раніше Іран неодноразово заявляв про намір припинити експорт нафти у низку країн Європи – після схвалення Євросоюзом у січні санкцій щодо Тегерану.
Захід підозрює Іран у розробці ядерної зброї. Тегеран ці закиди неодноразово заперечував, водночас керівництво країни досі не навело доказів протилежного.
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