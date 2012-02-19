Іран припинив продаж нафти Франції і Британії

Іран зупинив продаж нафти компаніям із Франції та Великої Британії. Про це повідомив представник іранського Міністерства нафти Ілі Реза Нікзад Рахбар, передає Радіо Свобода.

Він наголосив, що продаж нафти у ці країни зупинено, водночас обмеження не стосується інших покупців.

Раніше Іран неодноразово заявляв про намір припинити експорт нафти у низку країн Європи – після схвалення Євросоюзом у січні санкцій щодо Тегерану.

Захід підозрює Іран у розробці ядерної зброї. Тегеран ці закиди неодноразово заперечував, водночас керівництво країни досі не навело доказів протилежного.