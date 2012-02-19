Стросс-Кан втрапив у черговий секс-скандал

Колишнього главу Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана на наступному тижні викликають в поліцію для допиту у справі про організацію підпільної мережі сексуальних послуг в місті Лілль на півночі Франції.

Як повідомило Reuters джерело в поліції, допит екс-глави МВФ відбудеться у вівторок, 21 лютого. Як раніше писала газета La Voix du Nord, пан Стросс-Кан буде затриманий на строк до 48 годин без пред`явлення звинувачень. У поліції розповіли, що допит пов`язаний зі справою про підпільну мережу з поставки повій клієнтам у люксовий готель Carlton. На початку жовтня в Бельгії був затриманий сутенер Додо (уроджений Домінік Альдервейрельд) за підозрою в організації проституції в престижному готелі Carlton під Парижем.

Згідно з даними слідства, Альдервейрельд і його співмешканка привезли до Франції майже сотню дівчат з Анголи, Мадагаскару, Алжиру та Бразилії. Деякі з них були неповнолітніми. На допиті Додо і одна з повій згадали ім`я Стросс-Кана в якості клієнта. Раніше у цій справі в Ліллі були арештовані місцеві бізнесмени і комісар поліції. Французька будівельна компанія Eiffage звільнила одного зі своїх топ-менеджерів, який підозрюється у використанні коштів підприємства для найму повій, які, як передбачається, брали участь в секс-вечірках зі Стросс-Каном в Парижі і Вашингтоні.

Раніше адвокат колишнього глави МВФ Генрі Леклерка заявив, що Стросс-Кан визнавав свою участь у вечірках свінгерів. Однак, за словами захисника, у Стросс-Кана не було підстав вважати, що хтось з їхніх учасниць займався проституцією. За французькими законами, використання послуг повій не є злочином, однак незаконним є сутенерство. Крім того, чиновникам заборонено отримувати подарунки від комерційних організацій. Екс-глава МВФ попросив поліцію публічно допитати його, щоб покласти кінець газетним чуткам і очистити своє добре ім`я від інсинуацій сутенера Додо.

Колишній міністр фінансів Франції Стросс-Кан, залишив у травні минулого року пост глави МВФ після того, як проти нього були висунули звинувачення в згвалтуванні покоївки одного нью-йоркського готелю. Пізніше всі звинувачення проти нього були зняті. 13 жовтня розвалилося і інша справа проти колишнього глави МВФ - в спробі зґвалтування його звинувачувала французька письменниця Тристан Баноні.

BFM.RU