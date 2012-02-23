Кронпринцеса Швеції народила первістка

Принцеса Швеції Вікторія у віці 34 років народила первістка - дівчинку, повідомляє РІА Новини.

"Вона з`явилася на світ сьогодні о 04.26" - сказав вранці 23 лютого на прес-конференції в Каролінській лікарні чоловік Вікторії - принц Даніель, додавши, що зріст новонародженої - 51 сантиметр і вага 3 кілограми 280 грамів.

"Кронпринцеса почувається добре. Сам я сильно переживав", - сказав шведський принц, відповідаючи на запитання журналістів про самопочуття пари.

Кронпринцеса Вікторія є старшою дочкою короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільвії. Вона народилася 14 липня 1977 року. Її середній брат принц Карл Філіп народився 13 травня 1979 року, і молодша сестра принцеса Мадлен - 10 червня 1982 року.

Вікторія залишається поки єдиною з трьох дітей королівської пари, що вийшла заміж.

Чоловіком кронпринцеси став у червні 2010 року Даніель Вестлінг - "хлопець з народу", який виріс у звичайній шведській сім`ї середнього класу в містечку Окельбо на північному сході країни. Вікторія познайомилася з майбутнім чоловіком в 2002 році в ексклюзивному фітнес-клубі Стокгольма, співвласником якого він був. Він же і став її тренером.