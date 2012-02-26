У Східному Сибіру стався сильний землетрус

На території Східного Сибіру стався землетрус, ніхто не постраждав.

Про це УНІАН повідомили в головному Управлінні МНС Росії по Республіці Тива.

«Сьогодні о 10.17 мск на території Республіки Тива за 51 км на північний схід від села Сариг-Сеп Каа-Хемського району було зареєстровано сейсмічну подію, інтенсивність струсів в епіцентрі близько 8,5 балів, у Кизилі 5,5 бали за шкалою MSK-64», - сказано в повідомленні.

За оперативною інформацією, руйнувань і потерпілих немає. Об`єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

У той же час МНС РФ попереджає про можливі повторні поштовхи малої сили.

За інформацією Сибірського регіонального центру МНС РФ, відгомін землетрусу в Тиві відчувалися в семи інших регіонах Росії.

Зокрема, землетрус силою 3,6 балів відчувався в Абакані, в Красноярську - 3,1, в Іркутську - 3, в Кемерово і Барнаулі -2, у Новосибірську - 1,6, в Томську - 1.