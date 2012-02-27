Росія на чверть збільшила продаж зброї

Росія у 2011 році експортувала зброї на 13,2 млрд. дол., збільшивши показник 2010 року на 26%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив перший заступник директора Федеральної служби з військово-технічної співпраці Росії Олександр ФОМІН на нараді з питань військово-технічної співпраці.

«Минулий рік у сфері військово-технічної співпраці Російської Федерації з іноземними державами в цілому завершився позитивними підсумками. Сумарний обсяг російського військового експорту досяг 13,2 млрд. дол. і перевищив результат 2010 року на 2,8 млрд., на 26%», - сказав О.ФОМІН.

Він повідомив, що минулого року Російська Федерація підтримувала контакти по лінії ВТС з 81-ю державою.

«З'явилися і нові країни, нові ринки. Поставки безпосередньо російської продукції військового призначення здійснювалися до 65 країн світу», - сказав він.

О.ФОМІН повідомив, що основний обсяг поставок припав на Індію, частка якої в російському експорті продукції військового призначення становила 25% – 3,3 млрд. дол. загального обсягу поставок. За його словами, по лінії країн - учасників Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) поставки виконано на загальну суму у межах 80 млн., дол., що більш ніж удвічі перевищує позаминулий показник.

Він також повідомив, що портфель замовлень за даним напрямом порівняно з 2010 роком також зріс у 2 рази і становив на 1 січня 2011 року 49 млрд. дол. Серед великих поставок за основними напрямами озброєнь такі системи, як зенітно-ракетні системи С-300ПМУ2 «Фаворит», гелікоптери Ми-17-1В, вертольоти Ми-17-В5, літаки Су-30МКИ, навчально-тренувальні літаки типу Як-130, зенітні ракетно-гарматні комплекси типу «Панцирь-С1», танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню «Смерч», сторожові кораблі типу «Гепард», авіаційні двигуни, гелікоптери фірми «Камов», літаки МиГ-29, МиГ-29СЭ, бойові гелікоптери Мі-35, зенітно-ракетні комплекси «Бук-М2Э», ракетні катери типу «Блискавка».

У свою чергу прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН відзначив, що Росія посідає стійко друге місце у світі за обсягами продажу спеціальної техніки і озброєнь.