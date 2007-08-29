Українські моряки перебувають на військово-морській базі США в Лондоні

Чотири представника командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з 26 по 31 серпня перебувають з візитом у військово-морській базі ВМС США в Європі, що розташована у Лондоні (Велика Британія).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, українські військові моряки знайомляться з організацією забезпечення та підтримки військово-морських підрозділів за стандартами американського флоту, характеристиками формування каналів фінансування та процедур підзвітності під час їх застосування. Також увазі представників української делегації будуть представлені вимоги до складання графіків заправки пальним, доставки предметів постачання та заходів кораблів у порти і питання взаємодії з організаціями, відповідальними за логістичне забезпечення.

Візит представників командування ВМС Збройних Сил України до Великої Британії відбувається відповідно до Програми українсько-американських контактів на 2007 рік та Переліку заходів міжнародного співробітництва Збройних Сил України на серпень-вересень поточного року.