Мер Москви обіцяє не допустити "майдану"

Намети забрали разом з машиною

МерМоскви СергійСобянінвінтерв`югазеті"Комсомольскаяправда"попередив,щоміська влада недозволить влаштовувативмістінаметовемістечко.ЗасловамиСобяніна, висловитисвою думкуможуть всіохочі- дляцьогонадаютьсямайданчики, але "майдану"вМоскві небуде. У середу, нагадуєРадіоСвобода,вцентріМосквиполіціязатрималашістьохактивістівпроекту "РосАгіт" ОлексіяНавального, які спробувалироздаватиагітаційніматеріалита наметиприхильникамопозиції- передбачається,що опозиціонериможутьвийтинаакціїпротестувМоскві післявиборів 4березня. Якрозповівжурналістамзакількахвилиндозатриманняактивіст"РосАгіту" ВадимКоровін, наметивідібралипід приводомтого,щовони нібитокрадені.Якрозповів вінрадіостанції "ЕхоМоскви", жодного наметуроздатине вдалося.Поліціяпомітилаприпаркованийавтомобіль знаметаминарозіТверськоївулиці інегайнопровелазатриманнякількохосіб.Самавтомобіль,вякому булинамети, негайнозабралинаевакуатор.

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