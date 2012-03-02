Обама заявив, що «не блефує» на тему Ірану

Президент США Барак ОБАМА заявив, що не блефує, коли наполягає на тому, що наявність в Ірану ядерної зброї є неприйнятною.

Як повідомляє Радіо «Свобода», про це Б.ОБАМА сказав в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Напередодні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна НЕТАНЬЯГУ, який має прибути до Вашингтона у понеділок, 5 березня, Б.ОБАМА заявив, що не буде оголошувати жодних планів щодо Ірану, але «стримування» не є варіантом.

Б.ОБАМА заявив, що не виключає можливості військових дій проти Ірану, однак наголосив, що в такому випадку Тегеран отримає підстави позиціонувати себе як жертву, викликаючи симпатії.

М.ОБАМА хоче переконати Б.НЕТАНЬЯГУ відкласти будь-які плани нападу на ядерні об’єкти Ірану в найближчі місяці.

Раніше командувач ВВС США Нортон ШВАРЦ заявив, що його підлеглі розробили план військової операції проти Ірану.

США й низка інших країн Заходу звинувачують Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атому.

Офіційний Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована лише на задоволення потреб країни в електроенергії.