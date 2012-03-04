Медведєв і Путін завітали на мітинг

Як тільки закрилися всі виборчі дільниці, в Москві почалися кілька акцій і мітингів

ПрезидентРосіїДмитроМедведєв іпрем'єр-міністрРФ,кандидатупрезидентиВолодимирПутінприїхалинамітинг,який проводятьЗагальноросійськийнароднийфронт (ЗНФ) ірух"МережаприхильниківПутіна" наМанежнійплощівМоскві.



ЯктількивРосії,девнеділювідбувалися президентськівибори, закрилисявсі виборчі дільниці, вМосквіпочалисякілька акційі мітингів, повідомляєРІА "Новости". ПіслявиступівПутінаі Медведєвапровіднімітингуоголосилипопередні результатиголосування іподякували всімприсутнім заучастьвакції.ЗаданимиЦВК післяобробки30%протоколів, прем'єрвиграєвиборив першомутурі зрезультатом63,4%.



ЛюдипокинулиМанежнуплощу ірозійшлисявсторонустанційметро.

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