Медведєв велів перевірити вирок Ходорковському

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Генеральній прокуратурі РФ перевірити законність і обгрунтованість обвинувальних вироків стосовно 32 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Д.МЕДВЕДЄВ підписав відповідний перелік доручень за підсумками зустрічі 20 лютого з керівниками політичних партій, що не пройшли державну реєстрацію.

Зокрема, до цього списку увійшли екс-глава компанії «ЮКОС» Михайло ХОДОРКОВСЬКИЙ, колишній керівник МФО «Менатеп» Платон ЛЕБЕДЄВ і колишній глава служби безпеки «ЮКОСа» Олексій ПІЧУГІН.

Крім того, Президент РФ доручив Мінюсту подати до 15 березня інформацію про підстави відмови в реєстрації Партії народної свободи (ПАРНАС), співголовами якої є лідери опозиції Борис НЄМЦОВ, Володимир РИЖКОВ і Михайло КАСЬЯНОВ.

«Міністерству юстиції РФ подати інформацію про підстави відмови в державній реєстрації Партії народної свободи «За Росію без свавілля і корупції» (ПАРНАС). Термін - 15 березня 2012 року», - йдеться в переліку доручень російського Президента.