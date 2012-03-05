У Петербурзі поліцію закидали "коктейлями Молотова"

У Петербурзіпройшланесанкціонованаакція"Зачеснівибори".Поліцейськіоціниликількістьпротестувальників у 800осіб, журналістита учасникиакції -в4 тисячі.

Центр Ісаакіївської площі був зайнятий технікою і поліцейськими задовго до початку акції, площа була оточена і по периметру. Протестувальники мусили тіснитися на тротуарах. Вони прийшли без плакатів і гасел, але тільки-но почулися вигуки "Росія без Путіна" і "Ганьба", почалися масові затримання. Серед затриманих виявилися й багато депутатів, у тому числі голова петербурзького відділення партії «Яблуко» Максим Резник, якого потім, щоправда, відпустили.



Ось що він повідомив: «Росія отримала чергові 6 років позбавлення волі, поки що в колонії загального режиму, на чолі з начальником колонії Путіним. «Яблуко» буде боротися за умовно-дострокове звільнення своєї країни», - цитує Радіо Свобода.



Аід час акції в поліцейський автомобіль була кинута пляшка із запальною сумішшю, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.Полум'я вдалося швидко загасити, а на площі почалися затримання. До поліцейських дільниць були відправлені більше 300 осіб.



Співробітник ГУМВС по Петербургу і Ленінградській області повідомив РІА "Новости", що були кинуті кілька пляшок у бік поліцейських вантажівок і в зв'язку з інцидентом затримано кількох осіб, в одного з них вилучено ціла пляшка із запальною сумішшю.



У свою чергу, прес-служба петербурзького відділення руху "Оборона" повідомила, що за підозрою в метанні "коктейля" затримані активісти цієї організації: "Правопорушники зникли з місця злочину, а поліція (замість них) затримала найближчих молодих людей, серед яких опинилися активісти "Оборони", не мають відношення до того, що трапилося.