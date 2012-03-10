Опозиція йде до перемоги на виборах

04:21, 10 березня 2012
Світ
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Реальні шанси отримати місця в парламенті Словаччини мають вісім партій

У Словаччинісьогоднівідбудутьсядостроковіпарламентськівибори- післярозпадуправоцентристськоїправлячоїкоаліції наприкінціминулогороку.

Явнимфаворитомвиборів єопозиційнасоціал-демократичнапартія "Смер" на чолізРобертомФіцо.Згідно з опитуваннями, вонаможеотриматидо 40відсотківголосів,повідомляєРадіоСвобода.

Реальнішансиотримати місцявпарламентімаєрекорднакількістьпартій -8, серед якихі створенізовсімнещодавно.

Спостерігачізазначають,щонаявкувиборців таїхсимпатіїістотний впливможематинещодавнійкорупційнийскандалза участюпредставниківвлади.Останні тижніпротикорупціїнавулицяхБратиславипротестувалидесяткитисячлюдей.

 

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