Опозиція йде до перемоги на виборах
04:21, 10 березня 2012Світ
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Реальні шанси отримати місця в парламенті Словаччини мають вісім партій
У Словаччинісьогоднівідбудутьсядостроковіпарламентськівибори- післярозпадуправоцентристськоїправлячоїкоаліції наприкінціминулогороку.
Явнимфаворитомвиборів єопозиційнасоціал-демократичнапартія "Смер" на чолізРобертомФіцо.Згідно з опитуваннями, вонаможеотриматидо 40відсотківголосів,повідомляєРадіоСвобода.
Реальнішансиотримати місцявпарламентімаєрекорднакількістьпартій -8, серед якихі створенізовсімнещодавно.
Спостерігачізазначають,щонаявкувиборців таїхсимпатіїістотний впливможематинещодавнійкорупційнийскандалза участюпредставниківвлади.Останні тижніпротикорупціїнавулицяхБратиславипротестувалидесяткитисячлюдей.
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