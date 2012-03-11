В Японії згадують жертв страшного землетрусу й цунамі

В Японії згадують жертв руйнівного землетрусу й цунамі, які рівно рік тому спустошили північний схід країни.

Як передає ІТАР-ТАСС, згідно з останніми даними, жертвами трагедії стали майже 16 тис. осіб. Ще більше 3 тис. осіб досі вважаються зниклими безвісти. Наразі влада готується офіційно визнати їх загиблими.

Понад 350 тис. японців залишилися без даху.

Підземний поштовх магнітудою 9 балів спричинив численні руйнування й викликав хвилю цунамі, висота якої на окремих ділянках узбережжя країни досягала 40 метрів. Стихія знищила цілі міста, а також викликала аварію на АЕС "Фукусіма-1", яка, в свою чергу, призвела до забруднення великих територій радіоактивними речовинами. Через викид радіації лише з 20-кілометрової зони навколо станції довелося евакуювати понад 80 тис. осіб.