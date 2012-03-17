У Білорусі розстріляли Владислава Ковальова

У Білорусі приведено у виконання смертний вирок щодо визнаного винним у співучасті в тероризмі Владислава Ковальова.

Про це УНІАН телефоном сказала його мати Любов КОВАЛЬОВА.

«Вранці 17 березня поштою прийшов лист з Верховного суду Білорусі, в якому сказано, що вирок щодо сина приведено у виконання», - повідомила Л.КОВАЛЬОВА.

Вона розповіла, що на останньому побаченні 11 березня син поводився так, ніби знав про прийняте Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ рішення не помилувати ні його, ні Дмитра КОНОВАЛОВА.

Як повідомлялося, теракт у Мінську скоєно 11 квітня 2011 року. В результаті 15 людей загинули, більш як 200 дістали поранення. Суд визнав, що сконструював вибуховий пристрій, приніс у метро і підірвав Д.КОНОВАЛОВ. В.КОВАЛЬОВ, за даними суду, знав про підготовку теракту, але не сповістив відповідні органи.

30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав Д.КОНОВАЛОВА і В.Ковальова винними в тероризмі і засудив до вищої міри покарання – страти.

В.Ковальов подавав прохання про помилування, а Д.КОНОВАЛОВ цього робити не став.

Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО помилувати засуджених відмовився - у зв'язку з "винятковою небезпекою і тяжкістю наслідків для суспільства від скоєних злочинів".

Л.КОВАЛЬОВА 16 березня просила відтермінувати на рік виконання вироку її синові і надіслала замовного листа в Адміністрацію Президента Білорусі із зверненням до О.ЛУКАШЕНКА. Вона сподівалася, що за цей час її звернення розгляне Комітет ООН з прав людини.